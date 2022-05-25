Суд подтвердил штраф Sunlight за рекламу о закрытии магазинов в Челябинске

Компания распространяла ложную информацию

Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Челябинского УФАС о штрафе компании «Солнечный свет», управляющей сетью магазинов Sunlight, в размере 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Штраф выписали фирме за недостоверную рекламу. Она гласила, что магазины Sunlight закрываются, а покупателям отдают «все за бесценок» или со скидкой от 60% до 80%. Такую информацию в 2020 году можно было увидеть в социальных сетях и на сайтах, в СМС и электронной почте, услышать на «Яндекс.Радио» или по телефону.

«По запросу антимонопольного ведомства арендодатели торговых комплексов ТРК „Родник“, ТРК „Алмаз“ и ТК „Кольцо“, в которых ООО „Солнечный свет“ осуществляет деятельность в Челябинске, представили информацию и договоры, сроки действия которых истекают в 2021 и 2022 годах, а также указали на отсутствие переписки по факту расторжения договоров с указанной компанией», — отмечают в пресс-службе Челябинского УФАС.

Надзорное ведомство признало такую рекламу ювелирных магазинов Sunlight противоречащей требованиям закона. Информация намеренно формировала у покупателей желание срочно купить украшения.

Добавим, что в 2021 году Sunlight продолжил распространение рекламы о закрытии магазинов и больших скидках по этому поводу. Челябинское УФАС вновь признало информацию недостоверной. В апреле 2022 года антимонопольная служба вынесла аналогичное решение по рекламе Sunlight в поисковой системе Google. Там говорилось, что компания работает более 20 лет.