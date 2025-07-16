ММК представил Владимиру Путину новую коксовую батарею №12

Запуск оборудования позволил вывести из эксплуатации старые объекты

С начала 2025 года Магнитогорский металлургический комбинат вывел из эксплуатации две морально и физически устаревшие коксовые батареи №№ 4 и 8. В прошлом году остановили четыре объекта с номерами 13, 14, 1 и 2. Закрыть старое оборудование позволил запуск нового. Современная коксовая батарея № 12 с производительностью 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год заработала 15 июля 2014-го. Старт дал президент Владимир Путин. 16 июля 2025 года президент лично осмотрел новый объект.

Коксовая батарея № 12 — один из флагманов модернизации производства, это самая масштабная инвестиционная программа ММК последних лет. Новый объект направлен на усовершенствование процесса выпуска важнейшего для металлургов сырья и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Особенностью этой батареи является безотходное производство. Возникающее во время процесса сухого тушения кокса тепло используется для бестопливной выработки электроэнергии. Эксплуатация сократила загрязнение воздуха на 11,3 тысячи тонн в год. Бензапирена стало меньше на 40%, формальдегида — в 9 раз, пыли в воздухе — на 21%.