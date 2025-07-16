Уральский полпред президента назвал Магнитку гордостью всей России

Артем Жога прокомментировал визит Владимира Путина на Южный Урал

В Магнитогорске с рабочим визитом находится президент России Владимир Путин. Это важным день для Уральского федерального округа, написал в своем телеграм-канале полномочный представитель главы государства в УрФО Артем Жога.

«Для нас большая честь принимать главу государства в канун Дня металлурга. Легендарная Магнитка — гордость Урала и всей России. Город внес колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и по праву носит почетное звание „Город трудовой доблести“»,— отметил полпред.

Артем Жога подчеркнул, что сейчас Магнитогорск успешно развивает как индустриальное направление, так и социальную сферу. На ММК Владимиру Путину представили новую коксовую батарею № 12. Ее запуск позволил остановить устаревшее оборудование и снизил годовой объем выбросов на 11,3 тысячи тонн.

По подсчету ИА «Первое областное», Владимир Путин прилетел в Челябинскую область уже в 18-й раз с 1999 года.