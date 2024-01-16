Почти на 11,5 тыс. тонн сократятся выбросы в Магнитогорске после реконструкции на комбинате

Глава Российского экологического общества посетил предприятие

Рашид Исмаилов, глава Российского экологического общества и председатель координационного совета по вопросам экологии при губернаторе челябинской области Рашид Исмаилов посетил Магнитогорский металлургической комбинат. Цель визита — оценка соответствия экостандарту Южного Урала и природоохранной деятельности в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Подробности — в материале информагентства.

Напомним, ММК вошел в число предприятий Челябинской области, которые присоединились к экологическому стандарту региона, инициированному губернатором Алексеем Текслером. Также комбинат — один из крупных объектов пристального внимания по реализации федерального проекта «Чистый воздух». Поэтому на предприятии Рашид Исмаилов оценил модернизацию производства, которая повлияет на состояние окружающей среды. Так, на комбинате идет строительство коксовой батареи № 12. Уже в 2024 году ее запустят в эксплуатацию, это позволит вывести из работы пять действующих батарей и сократить выбросы на 11 350 тонн.

Передвижная лаборатория мониторинга качества воздуха, которую также осмотрел Рашид Исмаилов, работает круглосуточно. Она позволяет определить наличие и концентрацию девяти веществ, температуру, влажность воздуха и направление ветра.





Гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев пояснил, что вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год составили более 72 миллиардов рублей. Так, значительно улучшились качество воздуха в городе и воды в местном водохранилище. По проекту «Чистый воздух» построена аглофабрика № 5, реконструкция и строительство отдельных помещений доменных печей, газоочистительных установок. Это позволило снизить объемы выбросов более чем на 7,5 тысячи тонн.

«В Челябинской области действует координационный совет по вопросам экологии при губернаторе, в рамках этой работы мы обеспечиваем мониторинг работы предприятий, которые вовлечены в нацпроект „Экология“. Все мероприятия, которые реализуют на ММК в рамках модернизации производства, впечатляют. С точки зрения управленческих и технологических решений на ММК применяют самые современные подходы. Что особенно важно: мы видим, что комбинат думает об экологии и это отношение идет от руководства предприятия. Топ-менеджмент понимает ценность экологической безопасности и благополучия жителей — это принцип цивилизованного бизнеса. Это то, о чем говорит губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер — бизнес должен быть экологически и социально ответственным. Несмотря на экономические и политические обстоятельства, ММК продолжает реализацию мероприятий в рамках проекта „Чистый воздух“. Мы убедились, что всё идет по графику и будет завершено вовремя — в 2026 году. Эффекты от природоохранной деятельности предприятия сегодня очевидны», — пояснил для городских СМИ Рашид Исмаилов.

Напомним, Алексей Текслер и Владимир Якушев оценили природоохранное значение новых проектов ММК еще в июле прошлого года.