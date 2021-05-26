В 2021 году в Челябинске отремонтируют 26 трамвайных переездов

Первые работы подрядчики выполнят уже в июле

Миндортранс Челябинской области и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в 2021 году.

«Часть переездов будут ремонтировать по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. На прямых перекрестках обустроят покрытие из бетонных плит. Подобные уже установлены на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны в 2016 году», — уточнили в региональном Миндортрансе.

Первые 11 участков, которые обновят по заказу министерства, завершат уже в июле:

• Свердловский проспект — улица Сони Кривой

• улица Свободы — улица Карла Маркса

• Копейское шоссе — улица Гагарина

• улица Степана Разина — улица Овчинникова

• улица Цвиллинга — улица Свободы

• улица Цвиллинга — улица Лазаретная

• улица Цвиллинга — улица Евтеева

• улица Цвиллинга — улица Орджоникидзе

• улица Цвиллинга — улица Плеханова

• улица Цвиллинга — улица Тимирязева

• улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская

Еще на 15 участках рельсы отремонтируют по заказу администрации Челябинска к ноябрю:

• проспект Победы — улица Чичерина

• проспект Победы — улица Молодогвардейцев

• улица Российская — улица Карла Маркса

• улица Труда — улица Цвиллинга

• улица Черкасская — улица 50-летия ВЛКСМ

• проспект Ленина — Свердловский проспект

• проспект Ленина — улица Цвиллинга

• проспект Ленина — улица Рождественского

• Свердловский проспект — проспект Победы

• проспект Победы — улица Каслинская

• улица Каслинская — улица Новомеханическая

• Комсомольский проспект — улица Каслинская

• улица Кирова — улица Труда

• улица Кирова — улица Братьев Кашириных

• Свердловский проспект — улица Труда