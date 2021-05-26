Миндортранс Челябинской области и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в 2021 году.

«Часть переездов будут ремонтировать по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. На прямых перекрестках обустроят покрытие из бетонных плит. Подобные уже установлены на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны в 2016 году», — уточнили в региональном Миндортрансе.

Первые 11 участков, которые обновят по заказу министерства, завершат уже в июле:

• Свердловский проспект — улица Сони Кривой 

• улица Свободы — улица Карла Маркса 

• Копейское шоссе — улица Гагарина 

• улица Степана Разина — улица Овчинникова 

• улица Цвиллинга — улица Свободы 

• улица Цвиллинга — улица Лазаретная 

• улица Цвиллинга — улица Евтеева 

• улица Цвиллинга — улица Орджоникидзе 

• улица Цвиллинга — улица Плеханова 

• улица Цвиллинга — улица Тимирязева 

• улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская

Еще на 15 участках рельсы отремонтируют по заказу администрации Челябинска к ноябрю:

• проспект Победы — улица Чичерина 

• проспект Победы — улица Молодогвардейцев 

• улица Российская — улица Карла Маркса 

• улица Труда — улица Цвиллинга 

• улица Черкасская — улица 50-летия ВЛКСМ 

• проспект Ленина — Свердловский проспект 

• проспект Ленина — улица Цвиллинга 

• проспект Ленина — улица Рождественского 

• Свердловский проспект — проспект Победы 

• проспект Победы — улица Каслинская 

• улица Каслинская — улица Новомеханическая 

• Комсомольский проспект — улица Каслинская 

• улица Кирова — улица Труда 

• улица Кирова — улица Братьев Кашириных 

• Свердловский проспект — улица Труда