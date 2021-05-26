Миндортранс Челябинской области и администрация Челябинска утвердили совместный перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в 2021 году.
«Часть переездов будут ремонтировать по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. На прямых перекрестках обустроят покрытие из бетонных плит. Подобные уже установлены на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Коммуны в 2016 году», — уточнили в региональном Миндортрансе.
Первые 11 участков, которые обновят по заказу министерства, завершат уже в июле:
• Свердловский проспект — улица Сони Кривой
• улица Свободы — улица Карла Маркса
• Копейское шоссе — улица Гагарина
• улица Степана Разина — улица Овчинникова
• улица Цвиллинга — улица Свободы
• улица Цвиллинга — улица Лазаретная
• улица Цвиллинга — улица Евтеева
• улица Цвиллинга — улица Орджоникидзе
• улица Цвиллинга — улица Плеханова
• улица Цвиллинга — улица Тимирязева
• улица Первой Пятилетки — улица Артиллерийская
Еще на 15 участках рельсы отремонтируют по заказу администрации Челябинска к ноябрю:
• проспект Победы — улица Чичерина
• проспект Победы — улица Молодогвардейцев
• улица Российская — улица Карла Маркса
• улица Труда — улица Цвиллинга
• улица Черкасская — улица 50-летия ВЛКСМ
• проспект Ленина — Свердловский проспект
• проспект Ленина — улица Цвиллинга
• проспект Ленина — улица Рождественского
• Свердловский проспект — проспект Победы
• проспект Победы — улица Каслинская
• улица Каслинская — улица Новомеханическая
• Комсомольский проспект — улица Каслинская
• улица Кирова — улица Труда
• улица Кирова — улица Братьев Кашириных
• Свердловский проспект — улица Труда