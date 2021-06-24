В трамваях и троллейбусах Челябинска начали устанавливать валидаторы

Оплатить проезд, как и прежде, можно будет и картами, и наличными

ООО «ЧелябГЭТ» заключило договор на поставку оборудования для работы в Челябинске системы оплаты проезда в транспорте без кондуктора. В каждый комплект входит три валидатора, которые установят на поручнях при входе в троллейбусы и трамваи. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в управлении транспорта администрации города.

В течение двух недель 25 единиц электротранспорта оснастят валидаторами — их планируют установить в трамваях маршрутов № 5, 6 и 7, а также в троллейбусах № 11.

При помощи валидатора оплатить проезд можно за несколько секунд. Для этого необходимо приложить к нему свою карту или телефон с функцией бесконтактной оплаты NFC и дождаться зеленого сигнала, который означает успешную оплату. Если платеж не прошел — попытку нужно повторить.

Список карт, которыми можно воспользоваться при оплате проезда с помощью валидатора:

— социальная;

— транспортная;

— бесконтактная банковская (Visa, MasterCard, МИР).

Отметим, валидатор не печатает привычный бумажный билет. Проверить его электронную версию можно на сайте или отсканировать с инструкций, размещенных в салоне транспорта.

«При проверке оплаты проезда работниками контрольно-ревизионной службы необходимо приложить свою социальную, транспортную, бесконтактную банковскую карту или смартфон к устройству контролера. Данное устройство не взаимодействует с персональными данными, контролер увидит только факт оплаты проезда», — пояснили ИА «Первое областное» в управлении транспорта администрации Челябинска.

Оплатить проезд наличными деньгами, а также по социальной карте с доплатой необходимо через водителя. Также следует поступить, если валидатор неисправен или его нет в трамвае или троллейбусе.