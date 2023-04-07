Мэрия Магнитогорска через суд взыскивает с хоккейного клуба «Металлург» 52 млн рублей

Власти города настаивают на неосновательном обогащении спортивной организации

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск от комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Магнитогорска к хоккейному клубу «Металлург». Заявление принято к производству, заседание по делу назначили на 24 апреля. Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел. Третьей стороной суд привлек саму администрацию города.

Структура мэрии требует взыскать 52,3 млн рублей неосновательного обогащения. Власти Магнитогорска считают, что столько хоккейный клуб получил за период с июля 2007 года по сентябрь 2022-го в результате бесплатного использования участка площадью 39,1 тыс. квадратных метров на проспекте Ленина. Там находится ледовая арена «Металлург». Ее открыли в 2007-м и безвозмездно передали клубу. Спортивный комплекс может вместить одновременно 7,5 тыс. зрителей.

Отметим, что в 2022 году администрация Магнитогорска через суд пыталась обязать хоккейный клуб оформить право пользования участком под ареной. «Металлург» в ответ попросил внести в договор право безвозмездного пользования землей. Арбитраж тогда частично удовлетворил иск, указав в решении, что нет оснований возлагать на хоккейный клуб обязанность по оформлению права пользования участком. Но при этом суд отмечал, что «Металлург» обязан платить администрации Магнитогорска за землю. Однако клуб считает, что вместе с бесплатно полученной ареной может также бесплатно пользоваться участком под ней.

Недавно информационное агентство «Первое областное» писало, что в отставку отправили первого вице-президента и директора хоккейного клуба «Металлург» Сергея Ласькова, а также главного тренера команды Илью Воробьева. Оба, как отмечают в руководстве клуба, покидают организацию по собственному желанию.