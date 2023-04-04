В магнитогорском «Притяжении» появится самый большой в мире цельностеклянный аквариум

В искусственном водоеме поселят свыше двух тысяч видов морской фауны

Институт АО «Мосинжпроект» завершает работу над созданием проекта здания с огромным аквариумом, объем воды в котором достигнет 1,2 млн литров. Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о будущем сооружении для магнитогорского парка «Притяжение». В здании разместят две композиции с большим количеством различных экземпляров флоры и подводной фауны.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, здание будет уникальным по многим характеристикам. Отличительной особенностью станут две композиции: «Подводный мир» с 2,5 тысячи видов подводных обитателей и «Джунгли» с 30 тысячами экземпляров флоры. Аквариум будет занимать площадь в 400 квадратных метров, его глубина составит 6 метров. Специальное освещение позволит проводить экскурсии даже ночью.

«Цельное стекло такой величины позволяет создать большую площадь обзора, с максимальным эффектом присутствия в морских глубинах. За каждым поворотом экспозиции посетителям будут открываться новые неповторимые ракурсы, позволяющие по-новому взглянуть на подводное пространство и его обитателей», — отмечает гендиректор компании.

Пять кубов, повернутых под разными углами, — метафора айсберга. В каждом кубе разместят свою функциональную зону, например выставочное пространство или вестибюль. При создании фасада намерены использовать алюминиевые ламели и акриловый камень с прозрачными участками. Внутри обещают футуристическую стилистику, повторяющую вид здания снаружи.





Отметим, что в масштабном проекте «Притяжение» закончили строительство первой очереди. Сейчас там есть светомузыкальный фонтан, фуд-молл, детская площадка с зонами для разных возрастов, роллер-парк, который можно переделать под каток, и большое зеленое пространство площадью 23 га. Журналисты Первого областного информагентства побывали там через месяц после официального открытия.

Вторую очередь парка планируют закончить летом этого года. Речь идет о смотровом холме высотой более 38 метров с покрытием для занятий спортом. Параллельно ведется стройка третьей очереди «Притяжения». Всего на протяжении оставшихся трех лет предстоит обустроить порядка 400 га территории.