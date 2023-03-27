Сегодня, 27 марта, первый вице-президент и директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков покидает магнитогорскую команду. Специалист работал в команде с 2019 года, сменив на этом посту Геннадия Величкина, сообщает интернет-портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.
За четыре года под управлением Сергея Ласькова магнитогорцы один раз выходили в финал Кубка Гагарина в 2022 году. Тогда «Металлург» проиграл ЦСКА в семи играх (3:4).
В этом году «Металлург» закончил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда в семи матчах обыграла «Автомобилист» из Екатеринбурга (4:3), а во втором раунде плей-офф уступила омскому «Авангарду» (0:4).
В штабе магнитогорского клуба информацию об увольнении Сергея Ласькова пока не подтверждают.
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