Главный тренер хоккейного клуба «Металлург» Илья Воробьев отправлен в отставку

По собственному желанию команду покидает и директор Сергей Ласьков

«Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить „Металлург“, Магнитку, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова за практически 10 лет для меня здесь. Такое турбулентное время, два кубка, два финала — за это спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, клубом, который стал мне родным. Спасибо всем»,

— рассказал Илья Воробьев.

«Я, как человек, пришедший с ММК и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление об уходе. Результат не достигнут. Нет вопросов по спортивному блоку, этот блок остается. На мое место придет человек, близкий и к условиям ММК и ближе к хоккею, — Алексей Валерьевич Жлоба»,

— отметил Сергей Ласьков.