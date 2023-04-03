Сегодня, 3 апреля, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о том, что магнитогорскую команду покидает главный тренер Илья Воробьев. Кроме того, уходит из клуба по собственному желанию первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
«Трогательный момент для меня. Хочу поблагодарить „Металлург“, Магнитку, клуб, болельщиков, Виктора Филипповича Рашникова за практически 10 лет для меня здесь. Такое турбулентное время, два кубка, два финала — за это спасибо городу, болельщикам, команде, высшему руководству. Прощаюсь с городом, клубом, который стал мне родным. Спасибо всем», — рассказал Илья Воробьев.
Специалист начинал свою тренерскую карьеру в системе «Металлурга» в 2012 году как помощник главного тренера. С октября 2015-го по ноябрь 2017-го был главным тренером команды, а затем вернулся в «Металлург» в 2019 году. Вместе с «Металлургом» Илья Воробьев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (как помощник главного тренера в 2014-м и как главный тренер в 2016-м) и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России (2017 и 2022).
Тренер возглавлял «Металлург» 442 матча и одержал 258 побед — по этому показателю специалист уступает только Валерию Белоусову, который за 509 матчей одержал 332 победы.
Также магнитогорскую команду по собственному желанию покидает первый вице-президент и директор Сергей Ласьков. Ранее в федеральных СМИ уже появлялась информация о том, что специалист покинет свой пост. Сергей Ласьков работал в команде с 2019 года, сменив на этом посту Геннадия Величкина. За четыре года под управлением Сергея Ласькова магнитогорцы один раз выходили в финал Кубка Гагарина в 2022 году. Тогда «Металлург» проиграл ЦСКА в семи играх (3:4).
«Я, как человек, пришедший с ММК и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление об уходе. Результат не достигнут. Нет вопросов по спортивному блоку, этот блок остается. На мое место придет человек, близкий и к условиям ММК и ближе к хоккею, — Алексей Валерьевич Жлоба», — отметил Сергей Ласьков.
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