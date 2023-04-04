В Магнитогорске завершились всероссийские соревнования среди студентов по настольному теннису. За победу в турнире боролись 7 женских и 7 мужских команд. Золотые медали завоевали хозяева соревнований из МГТУ имени Г. И. Носова, сообщает региональный Минспорт.
За три дня спортсмены продемонстрировали свои навыки в игре, показали настоящий дух борьбы. Победителями в женском и мужском турнире стали спортсмены из Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова. Вторые и третьи места распределились между московским ГЦОЛИФК и казанским ПГУФКиС.
Кроме того, магнитогорские теннисисты завоевали путевки на международный фестиваль студенческого спорта, который пройдет в Екатеринбурге в конце августа.
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