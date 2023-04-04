Теннисисты из Магнитогорска стали победителями всероссийских соревнований

Команды МГТУ имени Г. И. Носова выступят на международном фестивале студенческого спорта

В Магнитогорске завершились всероссийские соревнования среди студентов по настольному теннису. За победу в турнире боролись 7 женских и 7 мужских команд. Золотые медали завоевали хозяева соревнований из МГТУ имени Г. И. Носова, сообщает региональный Минспорт.За три дня спортсмены продемонстрировали свои навыки в игре, показали настоящий дух борьбы. Победителями в женском и мужском турнире стали спортсмены из Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова. Вторые и третьи места распределились между московским ГЦОЛИФК и казанским ПГУФКиС.Кроме того, магнитогорские теннисисты завоевали путевки на международный фестиваль студенческого спорта, который пройдет в Екатеринбурге в конце августа.Добавим, что в Челябинске зажглась новая звездочка в большом теннисе. 14-летняя Валерия Галяева после победы на турнире «Олимпийские надежды России» вошла в топ-12 теннисисток страны по своему возрасту. Корреспондент Первого областного информагентства побывал в гостях у семьи Галяевых, чтобы осознать всю проблему в подготовке теннисиста высокого уровня в Челябинске.