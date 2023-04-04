В Магнитогорске увеличат количество автобусных рейсов в Челябинск из‑за закрытия аэропорта

В мэрии опубликовали расписание транспорта

С 10 апреля в Магнитогорске Челябинской области автобус № 591, отправляющийся в Челябинск, будет ходить чаще в связи с закрытием аэропорта на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Расписание автобуса опубликовали в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«С 10 апреля 2023 года автостанция Магнитогорска, расположенная на улице Вокзальной, 39а, увеличивает количество ежедневных отправлений на рейсе межмуниципального маршрута № 591 направлением Магнитогорск — Челябинск. При этом три рейса в день будут заезжать в Международный аэропорт им. И. В. Курчатова в Челябинске», — уточнили в мэрии.

Автобус № 591 ежедневно будет отправляться в следующее время:

05:10 часов;

06:00 часов;

06:50 часов;

07:40 часов;

08:30 часов;

09:20 часов;

10:10 часов;

11:00 часов;

11:50 часов;

12:40 часов;

13:30 часов;

14:20 часов;

15:10 часов;

16:00 часов;

16:50 часов;

17:40 часов — с заездом в челябинский аэропорт имени Курчатова;

18:30 часов;

20:00 часов — с заездом в челябинский аэропорт;

21:00 часов;

22:40 часов — с заездом в челябинский аэропорт.

Напомним, аэропорт Магнитогорска будет закрыт на реконструкцию с 1 июня по 1 октября 2023 года. Как ранее сообщали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в этот период транспортное сообщение с Челябинском и Уфой будет усилено с помощью автобусов и поездов.