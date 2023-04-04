С 10 апреля в Магнитогорске Челябинской области автобус № 591, отправляющийся в Челябинск, будет ходить чаще в связи с закрытием аэропорта на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Расписание автобуса опубликовали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
«С 10 апреля 2023 года автостанция Магнитогорска, расположенная на улице Вокзальной, 39а, увеличивает количество ежедневных отправлений на рейсе межмуниципального маршрута № 591 направлением Магнитогорск — Челябинск. При этом три рейса в день будут заезжать в Международный аэропорт им. И. В. Курчатова в Челябинске», — уточнили в мэрии.
Автобус № 591 ежедневно будет отправляться в следующее время:
05:10 часов;
06:00 часов;
06:50 часов;
07:40 часов;
08:30 часов;
09:20 часов;
10:10 часов;
11:00 часов;
11:50 часов;
12:40 часов;
13:30 часов;
14:20 часов;
15:10 часов;
16:00 часов;
16:50 часов;
17:40 часов — с заездом в челябинский аэропорт имени Курчатова;
18:30 часов;
20:00 часов — с заездом в челябинский аэропорт;
21:00 часов;
22:40 часов — с заездом в челябинский аэропорт.
Напомним, аэропорт Магнитогорска будет закрыт на реконструкцию с 1 июня по 1 октября 2023 года. Как ранее сообщали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в этот период транспортное сообщение с Челябинском и Уфой будет усилено с помощью автобусов и поездов.