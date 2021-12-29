Мэрия Челябинска запретила строить развлекательный комплекс рядом с ЖК «Театральный»

Инвестор сможет возвести только торговый центр

В Челябинске провели публичные слушания по проекту строительства двухэтажных торгового и развлекательного комплексов на улице Героев Танкограда. Обсуждение прошло в онлайн-формате. Судя по публичной кадастровой карте, участок под застройку находится между новым ЖК «Театральный» (застройщик — «КПДиСК») и стройплощадкой соборной мечети. Разрешенное использование — для размещения торгового комплекса с парковкой открытого типа.

Инициатором публичных слушаний выступила компания «Азия-Запад». Она же значится арендатором земельного участка площадью 10 тыс. кв. м, где планируется строительство комплексов общей площадью почти 1,6 тыс. кв. м. В пояснительной записке к постановлению о проведении слушаний было сказано, что объект возведут на территории, для которой разработана документация по планировке, утвержденная постановлением администрации Челябинска в июне 2021 года.





Горожане в своих обращениях сообщали о том, что планируемый к строительству комплекс находится в непосредственной близости к жилому дому и практически полностью закрывает пять его этажей. Поэтому «размещение объекта такого назначения недопустимо по причине нарушения действующих санитарных норм». Также участники обсуждения проекта интересовались, «каким образом получилось так, что публичные слушания только идут, а на указанном месте уже возведены конструкции и отсыпано щебенкой». Еще один поступивший вопрос — «какой объект будет окончательно возведен на данном месте: торгово-развлекательный комплекс или спортивное сооружение?».

Ни на одно из обращений инициатор публичных слушаний не ответил, судя по размещенной на сайте администрации Челябинска информации. Ясность в проект внесли сведения от правового управления мэрии. Там отметили, что договор аренды заключен для завершения строительства торгового комплекса с парковкой открытого типа, а возведение развлекательного центра не предусмотрено.

«В соответствии с договором аренды арендатор имеет право возводить на арендованном земельном участке объекты капитального строительства только в соответствии с целевым назначением земельного участка и в соответствии с разрешенным видом использования. Таким образом, испрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка (развлекательный комплекс) не соответствует цели договора аренды. На участке расположен объект незавершенного строительства, на который зарегистрировано право частной собственности. Согласно утвержденной постановлением администрации Челябинска документации по планировке территории площадь застройки торгового комплекса составляет 786,1 кв. м», — сказано в протоколе публичных слушаний.

В итоге мэрия разрешила строить только торговый комплекс с парковкой открытого типа.





По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Азия-Запад» принадлежит челябинскому предпринимателю Николаю Кичеджи. Также он является совладельцем нескольких производственных фирм, медицинского центра «Медеор». Предпринимателю на 50% принадлежит ООО «Кепяк», в собственности которого находится торговый комплекс «Европа-Азия» возле рынка «Восточный город». Остальные 50% фирмы находятся у его дочери Милены Денисенко (жена депутата Заксобрания Челябинской области Алексея Денисенко, директора по развитию обувной компании «Юничел»). Также они совместно владеют ООО «Миленик» (занимается арендой и управлением недвижимостью). Кроме того, считается, что Милене Денисенко принадлежит ТК «Курчатов». Попытка построить павильон возле этого торгового комплекса обернулась скандалом.

Ранее Николай Кичеджи был совладельцем фирмы «Тригор и К», которая будет проводить реновацию Каширинского рынка. Брат Николая Кичеджи Василий являлся гендиректором ЧТЗ, руководил Департаментом транспорта и связи Москвы, был вице-губернатором Санкт-Петербурга. В июне этого года он открыл четырехзвездочный отель в центре Северной столицы.