Челябинские райдеры предлагают построить скейт-парк под новым мостом через реку Миасс

А также произвести реновацию уже существующего экстрим-парка за дворцом спорта «Динамо»

Челябинские скейтбордисты выступили с инициативой построить на берегу реки Миасс под новыми мостами современный скейт-парк, а также произвести реновацию уже существующего экстрим-парка на территории за дворцом спорта «Динамо». Райдеры создали экспертную группу, опросили общественное мнение и готовятся выступить с обращением к властям города и региона поддержать их инициативу.

На сегодняшний день в Челябинске скейтбордингом занимаются около 500 спортсменов. В большинстве своем летом они тренируются под открытым небом на площадке за дворцом спорта «Динамо», а зимой арендуют площадки в крытых торгово-развлекательных центрах. Между тем скейтбординг и другие экстремальные виды спорта в регионе и стране бурно развиваются, становятся массовыми и доступными. Однако инфраструктура для занятий этими видами спорта в регионе оставляет желать лучшего.

Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, челябинские райдеры создали проектную группу, в которой изучили запросы и интересы общества и даже оценили примерную стоимость возведения экстрим-парка — порядка 30 млн рублей.

Они предлагают задействовать под строительство неблагоустроенное пространство под новым мостом через реку Миасс (в районе недостроенного конгресс-холла). И в качестве иллюстрации того, как это может выглядеть, приводят пример Санкт-Петербурга. Там городские власти реализовали интересный проект строительства скейт-парка под мостом Бетанкура.

Между тем городское управление архитектуры в конце ноября этого года запроектировало у дворца спорта «Юность» пространство, на месте которого располагался автовокзал. Здесь, помимо всего прочего, предусмотрено и размещение боул-чаши — стационарной бетонной фигуры для скейтбординга и велоспорта-ВМХ. Такая площадка лишь отчасти поможет удовлетворить запросы профессиональных спортсменов-скейтбордистов.

Южноуральские райдеры большие надежды связывают со строительством современного спортивного города на северо-западе Челябинска. В нем будут располагаться три крупных объекта, в том числе и Центр экстремальных видов спорта. Именно он должен стать базой для подготовки спортсменов высокого уровня. Ввод его в эксплуатацию возможен лишь в конце 2023 года. Однако и через два года новая открытая площадка для занятий скейтбордингом на неблагоустроенном участке под мостами, по мнению райдеров, будет востребована у любителей экстремальных видов спорта.

Напомним, что скейтбординг признан олимпийским видом спорта, а такие дисциплины как «парк» и «стрит» были представлены на последней летней Олимпиаде-2021 в Токио. Помимо этого, входит в олимпийскую семью и велоспорт-ВMX, представители которого также могут тренироваться на скейтборд-площадках. Впрочем, как признаются спортсмены, скейт-парки предназначены не только для оттачивания мастерства у профессионалов, но и могут стать зоной для активного отдыха и комфорта у начинающих райдеров.