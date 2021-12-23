В Челябинской области создадут новый машиностроительный кластер

Его сформируют на базе автомобильного завода «Урал»

С инициативой создания в Миассе кластера специализированного машиностроения выступили несколько предприятий города, выпускающих спецтехнику, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Между компаниями, желающими объединиться в кластер, налажено тесное взаимодействие, выстроены прочные кооперационные цепочки. Новый статус откроет им доступ к таким мерам господдержки, как субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП).

«Миасс уже давно стал таким же признанным центром уральского машиностроения, как Магнитогорск — столицей отечественной металлургии. Предприятия города выпускают абсолютно уникальную продукцию, в том числе сложную спецтехнику для аэропортов, энергетиков, нефтяников. Причем одна их разработка порой способна заменить 5—6 машин. В следующем году мы планируем организовать отдельную выставку спецтехники, производимой миасскими предприятиями», — говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.

В роли координатора работы по созданию нового кластера выступит завод «СпецАгрегат», который является официальным партнером автозавода «Урал». Предприятие выпускает востребованную на рынке спецтехнику для очистки от снега взлетно-посадочных полос и автомобильных дорог.

«Промышленный кластер — это выгодно и интересно всем участникам цепочки, прежде всего для развития бизнеса в целом. Наше предприятие уже активно сотрудничает с обширным списком „соседей“, и благодаря такой подготовленной базе новый кластер заработает в полную силу в кратчайшие сроки», — уверен генеральный директор ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев.

В кооперационной цепочке машиностроителей — группа компаний «ГИРД» (Миасс), выпускающая спецтехнику для нефтегазового, энергетического и коммунального комплексов и транспортной логистики, а также машины для аэропортов. География поставок охватывает 34 воздушные гавани от Симферополя до Южно-Сахалинска. При поддержке регионального Минпрома предприятие намерено зайти в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов» и госпрограмму «Арктика» в качестве поставщика вездеходной техники для труднодоступных районов, также в планах развитие кооперации с ПАО «Газпром».

Идею создания кластера поддержали представители АО «Соединитель» (производство электрических и оптических высокочастотных и радиочастотных соединителей, Миасс).

«Это редкое предприятие „бутикового“ типа, то есть оно не работает на поток, а проектирует и изготавливает продукцию под индивидуальные проекты. При этом сейчас компания активно наращивает экспортные поставки. В этой ситуации, на мой взгляд, очень верным было решение руководства о вступлении в нацпроект „Производительность труда“. Увеличить производительность в условиях такого мелкосерийного, я бы даже сказал, штучного производства — интересный вызов для наших экспертов», — отмечает директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Бизнес-план создания нового кластера с участием всех заинтересованных сторон областные власти обсудят с участниками промышленной кооперации в начале 2022 года.