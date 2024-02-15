Лидерами по вводу жилья в 2023 году стали Саткинский и Брединский районы

Темпы строительства в Челябинской области выросли на 11,8%

В 2023 году в Челябинской области ввели 2,091 миллиона квадратных метров жилья. Это на 11,8% больше по сравнению с 2022 годом. В УрФО по объему ввода жилых площадей регион занимает третье место. Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала перечень муниципалитетов, где появилось больше всего и меньше всего новых квартир.

Лидерами по динамике ввода жилья стали следующие районы: Саткинский (+190,8%), Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский (+59,7%) и Октябрьский (+29,6%). Строительство жилья подталкивает развитие инфраструктуры, в частности дорог, и общественных услуг — школ, поликлиник.

Сокращение ввода жилплощади наблюдается в Еткульском (−27,6%) и Еманжелинском (−35%) районах, Златоустовском городском округе (−36,6%), Нязепетровском (−39,8%) и Варненском (−59,8%) районах.





Показатель 2023 года стал для Челябинской области рекордом с начала 21 века. К тому же это на 19% выше запланированного федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» (реализуется по инициативе президента). Ранее более двух миллионов квадратных метров жилья вводили в эксплуатацию лишь дважды: в 2008 году — 2,024 миллиона, в 2014-м — почти 2,002 миллиона квадратных метров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объемы вводимого жилья. Показатель должен вырасти до трех миллионов квадратных метров к 2030 году.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отмечал, что в эксплуатацию ввели жилья на 11,5% больше целевого показателя на 2023 год. Президент ставил задачу сохранить в 2023 году уровень, достигнутый в 2022 году.