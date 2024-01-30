Владимир Якушев: «Уральские регионы перевыполнили план по объемам ввода жилья»

В 2023 году построено жилья на 11,5% больше планового показателя

«По данным Росстата, в 2023 году в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 9,4 миллиона квадратных метров жилья — на 11,5% больше целевого показателя на год. Все регионы в УрФО перевыполнили задачу, поставленную президентом России. Динамика положительная. Важно не растерять набранных темпов: продолжать запуск новых проектов жилищного строительства»,

— подчеркнул Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подвел итоги по строительству жилья в регионах УрФО в прошлом году. Он напомнил, что глава государства ставил задачу сохранить в 2023 году уровень, достигнутый в 2022 году, и обеспечить ввод не менее 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.В Челябинской области в 2023 году введено в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья. В Свердловской области построено 3,3 миллиона квадратных метров, в Тюменской — 2,5 миллиона квадратных метров.В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в прошлом году сдали в эксплуатацию 955 тысяч квадратных метров жилья, в Курганской области — 352 тысячи квадратных метров. Ямало-Ненецкий автономный округ сдал в эксплуатацию 290 тысяч квадратных метров жилья, показав самую высокую динамику строительства и повысив объем ввода более чем на 50% к 2022 году.В Уральском федеральном округе действует 1717 разрешений на строительство 14,5 миллиона квадратных метров жилья. Из них за 2023 год начато возведение 601 многоквартирного дома общей жилой площадью 5,5 миллиона квадратных метров. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.