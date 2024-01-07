Как изменения условий выдачи льготной ипотеки скажутся на стоимости жилья в Челябинской области

Жителям региона советуют не откладывать запланированную покупку квартиры

Вступившие в силу новые требования к льготной ипотеке, грядущие изменения условий жилищного кредитования с господдержкой от Сбербанка, а также повышение ключевой ставки и другие факторы продолжают влиять на рынок жилья. Эксперты сходятся в одном — покупать квартиру сейчас выгодней в новостройке. Однако затягивать с этим не стоит. О ценах и трендах на жилищном рынке читайте в материале ИА «Первое областное».



11 января Сбербанк изменит условия кредитования. Он продолжит выдавать льготную ипотеку на покупку жилья при условии субсидирования ставки аккредитованным застройщиком.

«Условия следующие: ставка будет как раньше — 7% по „Семейной ипотеке“ и 8% по „Льготной ипотеке“, если только застройщик эту ставку сам субсидирует. От стоимости кредита 7,5% или 8% застройщик должен заплатить банку. Понятно, что никто не будет из своего кармана платить. Это все ляжет на плечи покупателя. Возможен вариант, что будет два прайса», — рассказала ИА «Первое областное» руководитель отдела продаж ЖК «Западный луч» Юлия Тупицина.

Другими словами, льготные ставки останутся прежними, но вырастет стоимость квартиры. Спикер не исключает, что к новым условиям выдачи льготной ипотеки придут и другие кредитные организации.

С подросшей ключевой ставкой изменилась ситуация на вторичном рынке жилья. Если раньше горожане покупали квартиры на сумму 3—4 миллиона рублей при условной ставке 8%, то сейчас при ставке 17% сумма, которую готовы потратить на приобретение жилья, стала меньше. «Все будет зависеть от того, как будут вести себя банки. Если банки господдержку сократят, будем пересматривать цену квадратного метра. И люди будут привыкать к новой цене квадратного метра, потому что стоимость увеличиться. И не такими объемами будут брать жилье», — сказала Юлия Тупицына.

Если в планах есть покупка жилья, то откладывать это решение не стоит. Если за Сбербанком подтянутся другие кредитные организация и начнут менять условия выдачи льготной ипотеки, то постепенно это отразится на цене квадратного метра, уточнила Юлия Тупицына.

«Рынок не упадет, не будет такого. Объемы продаж на вторичном рынке просядут, а цена квадратного метра не изменится, потому что себестоимость не изменится. Не будет такого, что продавали „квадрат“ за 120 тысяч рублей, а тут затишье и он станет по 90 тысяч рублей. Пересматривать цену квадратного метра мало кто будет», — подытожила Юлия Тупицына.

Управляющий партнер компании «IBC-Недвижимость» Станислав Ахмедзянов прогнозирует застой на рынке жилья в 2024 году. По его словам, несмотря на изменения ключевой ставки и требований к льготной ипотеке, выгодней брать строящееся жилье. И в этом сегменте ожидается большее количество сделок.

В Челябинске установились крайне высокие цены на недвижимость, и расставаться с ними никто не захочет, предположил спикер. Однако многое будет зависеть от ставки Центробанка.

«Если ставка Центробанка будет спускаться вниз очень быстро, тогда застройщики будут в преимуществе — они как профессиональные участники рынка быстрее реагируют на конъюнктуру. И там цены не будут падать, вероятнее, останутся на месте. Если ставка будет оставаться по-прежнему высокой, то, скорее всего, сильнее будет страдать рынок вторичный и поэтому на вторичном рынке цены пойдут вниз», — добавил Станислав Ахмедзянов.

В декабре прошлого года Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. Тогда же директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС Денис Габдулин предположил, что в 2024 году будет постепенное снижение ключевой ставки. Другого мнения придерживался финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. Он сообщал РБК, что если на заседании ключевую ставку поднимут на 1%, то в феврале 2024 года стоит ожидать еще одно повышение. О том, как это повлияет на рынок, мы писали здесь.

За 10 месяцев прошлого года темп роста спроса на льготные жилищные кредиты составил более 200%. Жители региона получили 71,36 млрд рублей по программам с господдержкой. Годом ранее эта сумма равнялась 32,4 млрд рублей.