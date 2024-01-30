В Челябинской области на 55% вырастет сумма, выделяемая на покупку жилья для детей‑сирот в 2024 году

Такое решение принял губернатор Алексей Текслер

В 2024 году сумма, выделяемая на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Челябинской области вырастет на 55% — до двух миллиардов рублей. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. 1,7 миллиарда рублей потратят на покупку жилья, остальные деньги — на сертификаты для приобретения квартир. Как сообщила в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, увеличение суммы позволит обеспечить квартирами не менее 1000 человек.

По словам Ирины Гехт, по данным на сегодняшний день, в Челябинской области 3821 человек старше 18 лет, входящий в категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющий право на государственное жилье. С 2023 года у них есть выбор: получить квартиру по договору найма спецжилья или разовую выплату на покупку жилья. По итогам прошлого года выплату оформил 101 человек, а квартиры получили 733 южноуральца.

«В общей сложности в 2023 году на обе меры мы направили 1,2 миллиарда рублей. Как результат, за прошлый год 802 человека заселились в новые квартиры и обустраивают свой быт. Некоторые еще не воспользовались сертификатами и пока подбирают для себя подходящие варианты. Еще 102 квартиры будут переданы новоселам в первом квартале 2024 года после ввода новых домов в эксплуатацию — это у нас Нагайбакский и Чебаркульский районы. Замечу, что расселение нуждающихся категорий напрямую зависит от строительства нового жилья в муниципалитетах. Там, где стройка активна, решение вопросов идет хорошими темпами»,— рассказала Ирина Гехт.

Кроме того, с 2022 года тем, кто пока не может получить положенную квартиру, компенсируют расходы за наем. В городах сумма компенсации составляет до шести тысяч рублей, в районах — не более трех тысяч рублей. Выплаты не прекращаются до тех пор, пока человек не въедет в квартиру. Только в декабре 2023 года такой мерой поддержки воспользовались 236 южноуральцев.