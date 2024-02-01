Челябинская область в 2023 году поставила рекорд XXI века по вводу жилья

В эксплуатацию было введено 2,09 миллиона кв. метров

В 2023 году в Челябинской области введено в эксплуатацию 2,09 миллиона квадратных метров жилья, на 19% выше запланированного федеральным проектом «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». В том числе 960 тысяч кв. м — многоквартирные дома, население построило 1 миллион 130 тысяч «квадратов».

Нынешний показатель стал рекордом с начала XXI века. До этого более 2 миллионов квадратных метров жилья в регионе строилось всего дважды за последнее двадцатилетие: в 2008 году — 2024 тысячи и в 2014-м — 2001,9 тысячи кв. метров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объемы вводимого жилья и к 2030 году довести показатель до 3 миллионов квадратных метров в год.

«Позитивные тенденции в строительной отрасли нужно сохранять, активизировать работу в муниципалитетах, потому что эта отрасль стимулирует экономику. У нас и в прошлом году были достигнуты неплохие результаты по вводу в эксплуатацию жилья, в том числе в индивидуальном строительстве, расселении аварийного фонда. Важно и в 2024 году продолжить эту работу: заранее готовить участки, использовать механизмы господдержки для строительства в рамках инфраструктурного меню, работать по проектам комплексного развития территорий. Наша общая задача — довести к 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области до 3 миллионов квадратных метров, обеспеченных соответствующей инфраструктурой», — акцентировал Алексей Текслер.

Отметим, что впервые в XXI веке сохраняется стабильно высокая динамика ввода жилья. Так, в 2021 году было введено 1727,1 тысячи кв. м, в 2022-м — 1870,3 тысячи, в 2023-м — 2091,2 тысячи кв. метров.

Кроме того, в 2023 году досрочно, почти на два года раньше запланированного, завершено расселение аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. С января 2019 по декабрь 2023 года расселено более 197 тысяч кв. метров аварийного жилья, улучшили свои жилищные условия 12,61 тысячи человек. По поручению губернатора работа будет продолжена: подготовлена новая программа.

Напомним, ранее со ссылкой на полпреда президента Владимира Якушева сообщалось, что план по объемам ввода жилья перевыполнили все уральские регионы.

