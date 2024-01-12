Челябинск обогнал Москву по росту цен на вторичное жилье

Аналитики говорят: это вызвано тем, что спрос сегодня превышает предложение

Цена квадратного метра на рынке вторичного жилья в Челябинске за год выросла более чем на 32%. Такие темпы прироста опередили рост цен на вторичное жилье в Москве, об этом со ссылкой на аналитиков «Авито. Недвижимость» сообщает «РБК-Недвижимость».

В декабре 2023 года средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке в Челябинске составляла 83 тысячи рублей, что на 32,8% больше, чем в декабре 2022 года. За минувший год Челябинск продемонстрировал наибольший прирост стоимости жилья на вторичном рынке по всей России. Аналитики объясняют лидерство Челябинска тем, что предложение квартир в нашем городе отстает от спроса.

Второе место в рейтинге занял Волгоград. Здесь средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 18,9% и составила 84,2 тысячи рублей.

На третьем месте оказался Ростов-на-Дону. В среднем квадратный метр подорожал на 18,8% до 110,8 тысячи рублей. Москва в этом рейтинге занимает девятое место. Квадратный метр на рынке вторичного жилья за год подорожал здесь на 9,9% и стоит 305,5 тысячи рублей.

В Екатеринбурге цена квадратного метра выросла со 100 тысяч рублей до 112,245 тысячи. Прирост составил 12,2%. В рейтинге городов Екатеринбург занимает седьмое место.