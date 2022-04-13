Компании Челябинской области подали заявки по льготным кредитам на 31 млрд рублей

Займы предоставят в рамках федеральной программы поддержки бизнеса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил о мерах поддержки бизнеса и граждан на встрече с представителями банковского сектора и деловых сообществ. По словам главы региона, экономика сегодня располагает всем необходимым, чтобы противостоять трудностям. Необходимо активнее заниматься импортозамещением, новыми компетенциями, научно-техническим развитием, сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках федеральной поддержки системообразующих компаний 12 предприятий Челябинской области подали заявки на кредиты на общую сумму около 31 млрд рублей, часть из них уже одобрена. Представители малого и среднего бизнеса в регионе уже получили 108 льготных кредитов на сумму 1,5 млрд рублей. Также на федеральном уровне принят закон, который решает проблему займов по плавающим ставкам для крупного бизнеса. Для субъектов МСП предусмотрены кредитные каникулы.

Кроме того, дофинансирована программа по выдаче микрозаймов для МСП и займов в сфере промышленности. Для бизнеса в приоритетных сферах правительство области обеспечивает субсидирование процентной ставки по кредитам. Такая же мера предусмотрена по кредитам и займам на инвестиционные проекты в рамках импортозамещения в сфере промышленности вне зависимости от размера предприятий. Вместе с тем промпредприятиям предоставляют грантовую помощь на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Для граждан России также предусмотрена поддержка в условиях санкций. Ставки по семейной ипотеке сохраняются на уровне 6% годовых, по сельской ипотеке — 3%. Ставка по льготной ипотеке с 1 апреля увеличилась с 7 до 12%, но максимальный размер кредитов на приобретение жилья вырос с 3 до 6 млн рублей.

«Мы с вами понимаем, что строительная отрасль — важнейший драйвер экономики, и важность сохранения всей программы льготной ипотеки с господдержкой сегодня невозможно переоценить. Кроме того, для компаний, занимающихся жилищным строительством, ставка по кредитам также будет поддерживаться на уровне ниже ключевой ставки ЦБ, сегодня это 15%», — отметил Алексей Текслер.

По мнению главы региона, банковский сектор также может поддержать бизнес и жителей Челябинской области. После снижения ЦБ РФ ключевой ставки с 20 до 17% банки со своей стороны могут снизить ставки для заемщиков и «не допускать любые необоснованные комиссии и сборы с клиентов». Некоторые кредитные организации в регионе уже начали снижать ставки по потребительским кредитам и ипотеке.