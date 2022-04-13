Челябинский суд выпустил из СИЗО Евгения Пашкова

Дело экс-заместителя Евгения Тефтелева рассматривают второй раз

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города Евгению Пашкову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест с содержанием в жилом помещении, с возложением на подсудимого ограничений и запретов. Срок ареста — до 4 июля 2022 года», — рассказали в суде.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, 21 апреля Центральный районный суд Челябинска вынес Пашкову приговор. Он был признан виновным в получении взяток от бизнесмена и депутата Сергея Селещука. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получили взятку в размере 1,3 миллиона рублей от депутата гордумы Сергея Селещука за покровительство и контракт на строительство школы в микрорайоне Парковом. Челябинский областной суд отменил ранее вынесенный Центральным райсудом приговор. Дело рассматривают второй раз.

В отношении экс-начальника УКСа было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Во время следствия Пашкову несколько раз меняли меру пресечения.



Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Теперь дело пересмотрят.

28 октября Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему мэру города Евгению Тефтелеву. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.