В Миассе задержали продавца интернет‑магазина за присвоение денег клиента

Потерпевшая перевела 120 тысяч рублей

Жительница Миасса обратилась в полицию после того, как оформила в интернет-магазине заказ на одежду, перевела продавцу деньги, но товар так и не получила. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В переписке с потерпевшей продавец указал номер своей банковской карты и попросил оплатить заказ. Женщина перевела 120 тысяч рублей. 27-летний продавец присвоил деньги.

«В отделе полиции задержанный рассказал, что предоставил покупателю для перевода платежа за товар сведения о своем личном счете, а не магазина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.