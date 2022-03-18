В список системообразующих организаций Челябинской области вошли 196 предприятий

Они могут воспользоваться особыми мерами поддержки

В Челябинской области обновили перечень системообразующих организаций — компаний, которые представляют исключительную важность для стабильной работы промышленности страны. Теперь в него входит 196 предприятий, сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона. Список скорректировали по поручению правительства после введения санкций против России. Среди предприятий значатся ММК, ЧЭМК, ЧТПЗ, ЧКПЗ, ЧТЗ, «Конар», автозавод «Урал», обувная фабрика «Юничел» и другие. Из 196 заводов области 29 входят в федеральный перечень системообразующих организаций.

По данным Минэкономразвития, в Челябинской области проводится еженедельный мониторинг деятельности наиболее важных компаний. Анализировать работу предприятий стали еще в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19. Тогда власти региона создали оперативный штаб по устойчивому развитию экономики. В случае необходимости правительство оперативно реагирует на возникающие проблемы.

На федеральном уровне для системообразующих организаций снова действуют меры поддержки, вводившиеся после начала пандемии. В перечень включены государственные гарантии, необходимые для реструктуризации кредитов или получения новых займов, а также субсидии на возмещение затрат. Чтобы получить помощь от государства, компаниям нужно пройти отбор. Заявки на участие в программе подаются через профильные министерства — Минсельхоз, Минпром, Минстрой, после они попадают на подтверждение в межведомственную комиссию Минэкономразвития России.

Меры поддержки для системообразующих предприятий разработал и Минпромторг РФ. Компаниям предлагается субсидия на пополнение оборотных средств. Льготный кредит со ставкой 11% до 30 млрд рублей можно оформить на 12 месяцев.

В конце прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об увеличении объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 2,5 раза, а промышленных предприятий — в 4 раза. В условиях санкционного давления глава региона поручил направить на помощь предпринимателям почти 800 млн рублей.