Владимир Якушев: «Самое главное в медицине — контакт между врачом и пациентом»

Полпред президента в УрФО принял участие в открытии выставки‑форума «Здравоохранение Урала — 2022»

В Екатеринбурге третий раз проходит форум-выставка «Здравоохранение Урала». 120 участников из 35 городов представили более 600 видов современного медицинского оборудования. Мероприятие посетили полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, сообщили в пресс-службе полпреда.



Участие в форуме приняли ведущие российские производители и поставщики всех видов медицинского оборудования, а также расходных материалов зарубежного производства.

Полпред отметил, что в условиях санкционного давления системе здравоохранения необходимо сфокусироваться на вопросах импортозамещения. От этого зависят жизнь и здоровье людей. Потенциал у отечественных предприятий большой. Одна из самых важных задач сейчас — наладить обмен опытом, информацией между производителями и заказчиками.

«Чтобы система здравоохранения работала так, как нам хотелось бы, нужно строить новые больницы, менять оборудование. Эти задачи мы успешно решаем, в том числе благодаря национальному проекту „Здравоохранение“, федеральным и региональным программам. Но не менее значима и другая задача: нужно готовить специалистов другого поколения. Самое главное в медицине — контакт между врачом и пациентом. Эти вопросы лежат в области профессиональной подготовки кадров, в области психологии. И над ними нужно серьезно работать», — подчеркнул Владимир Якушев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил об утвержденных правительством мерах, направленных на поддержку производителей медицинского оборудования. Это специальные линии кредитования, упрощение регистрации новой продукции и другое. Важно, чтобы к поддержке присоединились медорганизации, покупая технику у отечественных предприятий. Производители со своей стороны готовы совершенствовать изделия, создавать новые продукты.

Напомним, по нацпроекту «Здравоохранение» в регионах Уральского федерального округа до 2025 года будет построено более ста поликлиник и районных больниц, а также 159 ФАПов. В 443 учреждениях здравоохранения проведут капремонт.