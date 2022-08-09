Художественную подсветку установят на здании кинотеатра «Родина» в Челябинске

Сотни светильников появятся на фасаде памятника архитектуры к концу 2022 года

В Челябинске продолжается работа по украшению исторических зданий системами архитектурно-художественного освещения. На фасадах устанавливают светильники, которые придают постройкам торжественный вид и подчеркивают их особенности. На очереди — объект культурного наследия регионального значения кинотеатр «Родина», ныне зал органной и камерной музыки. Аукцион на монтаж подсветки объявлен. Начальная цена составляет 15,5 млн рублей, сказано на сайте госзакупок.





Подвести итоги конкурса планируется 18 августа. Одно из условий участия в аукционе — наличие у компании лицензии на ремонт памятников архитектуры. Приступить к работе подрядчику нужно будет в сентябре, а закончить монтаж подсветки — до 15 декабря этого года. Систему архитектурно-художественного освещения установят по проекту челябинской компании «Ретрострой». На фасаде бывшего кинотеатра «Родина» появится 419 светодиодных светильников.





Власти Челябинска рассчитывают установить архитектурную подсветку на зданиях всех культурных учреждений. Сейчас в городе подсвечиваются филармония и ее дирекция, Исторический музей Южного Урала, Картинная галерея, Театр оперы и балета. Недавно стало известно, что подсветка появится на здании Детской художественной школы искусств на Свердловском проспекте. Еще один объект, на котором установят систему архитектурно-художественного освещения, — публичная библиотека.





Кроме того, осенью прошлого года ко Дню города подсветка появилась на трех мостах в центре Челябинска. В этом году к городскому празднику украсят четыре моста, в том числе построенный заново Ленинградский.