Министр культуры Челябинской области оценил, как идут работы по ремонту фасада Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Капитальный ремонт фасада начался в середине мая. Стоимость контракта составила 22 миллиона рублей.
Генеральным подрядчиком в этом капремонте является компания «Юнивест-строй» (Екатеринбург).
«Подрядчик ни на день не выбился из графика, все идет даже с небольшим запасом. Фасад будет отремонтирован 15 октября. Сейчас идут работы по закладке маршрута подсветки», — отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Покрытие для фасада привозят из Пушкина: там производят уникальную штукатурку, которая содержит в составе гранит и слюду. Материал будет сразу цветным, в трех тонах: от темного в нижней части здания до более светлого в верхней. Наносить такую штукатурку будут одновременно 15—20 человек вместо двух-трех, как обычно.
Сейчас главный вход в библиотеку закрыт, читатели могут зайти со стороны улицы Васенко. Входные двери отправлены на реставрацию. 30 октября 2022 года объект должен быть сдан.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес