Художественную подсветку установят на четырех мостах в Челябинске ко Дню города

За работы подрядчику заплатят более 35 млн рублей

Мэрия Челябинска нашла подрядчика для установки архитектурной художественной подсветки на четырех городских мостах. Иллюминацией украсят путепроводы на улицах Красной и Кирова, Свердловском проспекте и проспекте Победы. Название компании на сайте госзакупок пока что скрыто, но уже известно, что победитель аукциона снизил стоимость монтажа подсветки с начальных 44,5 млн рублей до 35,6 млн рублей.

Успеть выполнить работы нужно будет до 5 сентября, чтобы ко Дню города центр Челябинска выглядел празднично. Над Красным мостом подвесят светодиодные трубки и шары. Они будут располагаться над дорогой и переливаться разными цветами. На Свердловском проспекте световые трубки расположат вертикально на опорах. На Троицком мосту повесят 14 световых консолей, которые будут напоминать гирлянды или люстры. Ленинградский мост украсят 32 инсталляциями из скрещенных светодиодных трубок с лампочками. Издалека будет похоже на фейерверки.

Архитектурную подсветку самих мостов установили в сентябре 2021 года. На монтаж на четырех путепроводах 1005 светильников направляли 11,8 млн рублей. Освещение работает в двух режимах — повседневном и праздничном.





Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2022 году установят иллюминацию на зданиях всех культурных учреждений. Сейчас в городе светятся филармония и ее дирекция, Исторический музей Южного Урала, Картинная галерея, Театр оперы и балета. На днях стало известно, что архитектурная подсветка появится на здании Детской художественной школы искусств на Свердловском проспекте.