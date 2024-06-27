Как жителям Челябинской области сэкономить на отдыхе в России и за рубежом

Собрали лайфхаки, которые помогут организовать бюджетный отпуск

В сезон летних отпусков 80% челябинцев планируют отправиться на отдых, при этом большинство заранее рассчитывают бюджет на эти цели. ИА «Первое областное» выяснило, можно ли сэкономить на отдыхе в России и за рубежом без потери качества.

Организуем трансферт сами

Расходы на дорогу — одна из самых затратных статей бюджета любого отдыха. С начала года стоимость услуг транспортных компаний выросла на 20% из-за удорожания обслуживания и ремонта техники, роста цен на топливо. Сегодня стоимость автобусного тура выходного дня в Казань достигает 11—12 тысяч рублей, что почти в два раза дороже, чем в прошлом году.

«Популярность у южноуральцев набирают автомобильные поездки по России, когда глава семейства сам садится за руль. Есть семьи, которые обращаются в местные туркомпании для разработки маршрутов по туристическим объектам, но предварительно обговаривают, что в трансферте не нуждаются. Это позволяет сэкономить расходы на отдых», — пояснила президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Если в планах — отправиться на курорты Черноморского побережья, то необходимо заранее сравнить стоимость пассажирских авиаперелетов и ж/д перевозок. Стоимость места в плацкартном вагоне поезда «Челябинск —Адлер» — 7,5 тысячи рублей, авиабилета — около 15 тысяч рублей.

«Если говорить о зарубежных турах, то выгоднее всего отправляться прямыми чартерными рейсами. При этом ограничения на перелеты российских авиакомпаний продолжают действовать. На европейские курорты рейсы формируют с пересадкой в Турции. Летают иностранные авиакомпании, которые установили свои тарифы. Сэкономить здесь вряд ли получится, самостоятельная покупка авиабилета обойдется туристу дороже, чем приобретение тура», — пояснила директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.

По ее словам, отдых в визовых странах необходимо планировать заранее, последнее время стало тяжелее записаться в очередь на подачу документов.

«Раньше за 2 недели до вылета на отдых отправляли документы в Екатеринбург, сейчас — за три месяца пытаемся записаться в электронную очередь. Большой поток туристов направляется в Москву за получением шенгенской визы. Накануне в посольстве Испании отменили возможность личной подачи документов на получение визы, ввели электронную запись, что еще больше усложнит процесс выдачи виз»,— пояснила Ольга Васильева.

Нередкими стали случаи, когда туристы не могут вылететь вовремя на отдых из-за задержек в получении визы. Купленные авиабилеты сгорают, приходится покупать новые. Если есть возможность, то лучше оформлять билеты с возможностью их возврата, хотя в этом случае их цена будет в два раза дороже.





Агрегаторы подберут отель

Экономные туристы пользуются ранним бронированием отелей, но сегодня с помощью российских агрегаторов «Островок», «Броневик» или др. можно быстро забронировать самому номер в гостинице. Арендовать апартаменты или посуточное жилье будет выгоднее на 20%. На побережье Черного моря сдают в аренду комнаты в хозяйских домах, их стоимость, как правило, не превышает 1 тысячи рублей в сутки.

«Забронировать номер в европейском отеле турист не сможет, поскольку оплату с карты российского банка у него не примут. Для оплаты ему нужно иметь счет в иностранном банке, к примеру, открытый в Казахстане. Для оплаты покупок за рубежом также потребуется карта иностранного банка. С обменом валюты перед вылетом на отдых могут быть трудности — в российских банках действуют лимиты. Обмен ведется по действующему курсу, вы потеряете деньги на обмене», — пояснила Ольга Воробьева.

Зарубежные отели, как правило, предоставляют туроператорам хорошие скидки на размещение, поскольку под бронь попадает сразу много номеров и есть гарантия, что отель будет заполнен.

Ближе к закрытию сезона гостиницы Черноморского побережья предоставляют скидки частным постояльцам. В этом случае туристу лучше напрямую звонить в отель и бронировать номер самому. Размер скидки в конце сезона достигает 50%.

Фастфуд или диета

Один из лайфхаков — экономия на питании. Можно на отдыхе готовить еду самостоятельно, но, как правило, для женщин отдых в этом случае перестает таковым быть. Поварешки и кастрюли одинаковы в Челябинске, в Таиланде и на Бали, поэтому есть риск ничего больше и не увидеть.

«На российских курортах, может, и есть смысл отказаться от all inclusive, заменяя ресторан отеля на более бюджетное кафе или фастфуд. В Турции, Египте, Эмиратах выгоднее отдыхать по системе „все включено“. В Стамбуле сегодня на волне растущей инфляции покупка продуктов в магазине обойдется в разы дороже, чем питание в отеле», — уточнила эксперт.

Самый простой способ сэкономить на отдыхе — сократить его продолжительность. В челябинских турагентствах отмечают, что у челябинцев стал популярен отдых в основном на 7 дней, не более. Те, кто 3—4 года назад выкупал пакетные туры на 12 ночей, сегодня ограничиваются недельными сроками.

Перед зарубежным отдыхом туристам советуют проверить правильность написания персональных данных в загранпаспорте. О том, какие ошибки в документе могут помешать вылету за границу, мы писали ранее.