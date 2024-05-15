Челябинцы стали чаще выбирать для отпуска Калининград и Кавказ

Туроператоры рассказали о востребованных местах для летнего отдыха

Лето — любимое многими горожанами время для путешествий. Одни выбирают поездки за границу, другие — по России. В целом перечень направлений не новый, это все те же популярные и давно известные места, говорят туроператоры. Однако меняются предпочтения туристов, и некоторые локации становятся более востребованными. Корректируются и цены — они чаще всего только растут. ИА «Первое областное» узнало, куда летом 2024 года отправятся жители Челябинска.

Точки притяжения челябинцев не изменились, говорит гендиректор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей. Если горожане выбирают заграницу, это Турция, Египет или Таиланд. Летом больше востребована Турция. Цены на поездки немного снизились после завышенных в конце 2023 года — начале 2024-го, когда доходило до 300 тысяч рублей. Дальнейшего сокращения стоимости вряд ли стоит ждать, а вот повышение возможно. В Европу летят только к родственникам или друзьям. Чтобы туда попасть, по-прежнему нужно делать пересадку — в Армении, Азербайджане, Турции.

«Глубина бронирования за границу низкая — от недели до месяца. Раньше бронировали за 2—3 месяца. Раннее бронирование прекратилось в пандемию. Потом началась СВО. Внутри страны активнее бронируют. В пандемию туристы вынужденно путешествовали по России. Теперь же они понимают, что у нас есть что посмотреть, вспоминают географию России, готовы ее изучать. Плюс есть реклама регионов, а кто-то слышит положительные отзывы от друзей»,— поясняет Алексей Ципордей.

Представитель туркомпании отмечает, что в России есть места размещения на любой кошелек — и дорогие варианты, и дешевые. Однако развитие инфраструктуры (дороги, гостиницы и прочее) идет небыстро, и это основная проблема. Правительство страны поддерживает отрасль, например программой по строительству модульных отелей.

По наблюдению Алексея Ципордея, челябинцы стали чаще летать в Калининград. После начала СВО из-за политической ситуации многие боялись посещать этот самый западный регион страны. Значительно повышается интерес к кавказским республикам — Дагестану, Чечне, Северной Осетии. Желание поехать туда возникает, когда туристы узнают, что опасность в этих регионах — миф. О спокойных поездках говорят многие вернувшиеся оттуда челябинцы. Крым же с началом СВО «просел». Он стал менее востребованным. Туристы, в частности семьи, видят для себя риски в поездках в этот регион и выбирают другие места.

«Новых направлений на лето, к сожалению, нет. Но есть направления, которые пользуются популярностью ежегодно. Одно из них — Турция. Чем ближе к сезону, тем меньше стало рейсов. Такое прореживание связано с небольшим спросом. Он связан с высокой стоимостью — туры подорожали на 15—20%. Может быть, Турция даже поднадоела нашим туристам. В целом отдых за рубежом становится накладным, особенно для семей»,— отмечает директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко.

По словам представителя туроператора, раньше в Турции можно было найти простой отель за 30—50 тысяч рублей. Сейчас же — минимум 70—80 тысяч на человека. Вместо Турции советуют обратить внимание на Объединенные Арабские Эмираты. Вылеты туда есть из Екатеринбурга. Летом в ОАЭ жарко, это не высокий сезон. Поэтому цены снижаются, и за такие же деньги, которые просят в Турции, в Эмиратах можно найти даже люкс-отель. Кроме того, горожане предпочитают летний отдых в Египте и Таиланде. Сейчас там не туристические сезоны, но цены ниже, чем в Турции, и для многих это является определяющим фактором.

В России традиционно в лидерах Сочи. Только вот цены высокие — сродни Турции, 200—230 тысяч рублей на двоих, но сервис средний. Среди других направлений челябинцы выбирают Дагестан и Калининград, где большое количество экскурсий, и Кисловодск с его санаториями. Конечно же, в лидерах рейтинга Москва и Санкт-Петербург, а также Абхазия.

В компании СТТ отметили, что большим спросом снова пользуются речные круизы. Они настолько популярны, что бронировать места лучше за год. Сейчас на летние месяцы остались только единичные номера, рассказала Мария Кучеренко. Ближайшие к Челябинску порты, откуда отправляются речные теплоходы, — Самара и Пермь. Путешествие на 3 дня стоит 14 тысяч, на 7 дней — 40 тысяч рублей. И это с питанием.