Жителей Челябинской области попросили проверить загранпаспорта на ошибки

Документ с погрешностями признается недействительным

В разгар летних отпусков жители Челябинской области отправляются на отдых за рубеж. Однако в аэропорту может выясниться, что паспорт недействителен из-за ошибок в нем. Полиция обратилась к жителям с просьбой проверить свои документы.



Особое внимание стоит уделить загранпаспортам, которые выдают на пять лет.

«В результате технического сбоя при печати заграничных паспортов при формировании машиночитаемой записи выявляются ошибки, такие как отсутствие во второй строке машиночитаемой записи пола владельца паспорта „F“ или „M“, отсутствие первых цифр даты рождения и двух последних контрольных цифр», — рассказали о наиболее часто встречающихся ошибках в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Если в паспорте есть ошибки или опечатки, жителям нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции. Документ заменят в кратчайшие сроки без взимания государственной пошлины.

Напомним, жительница Челябинска столкнулась с отказом на вылет в Ташкент из-за ошибки в загранпаспорте. Двоим женщинам из Магнитогорска повезло узнать о погрешностях в документах на стадии оформления путевок в Египет. В турфирме рассказали о наиболее частых опечатках.