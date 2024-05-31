Подготовить фигуру к отпуску поможет прессотерапия

Процедура улучшает состояние тела

Если вам кажется, что вы прилагаете недостаточно усилий для подготовки фигуры к лету, присмотритесь к прессотерапии — это аппаратный лимфодренажный массаж, направленный на активацию лимфатических протоков. Таким массажем выводятся из организма излишки жидкости, токсины и продукты разложения жиров.

«Воздействие прессотерапии на лимфатическую систему оказывается сжатым воздухом через манжеты специального костюма. Ритмичное сжатие и расслабление камер создает продвигающуюся волну. Аппарат контролирует темп и уровень давления, которые подбираются в соответствии с программой, в зависимости от состояния тела и целей воздействия. Прессомассаж является отличным релаксирующим средством, он улучшает кровоснабжение тканей, стимулирует лимфоток, снимает отечность, сокращает объем жировых отложений», — говорят специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Процедура рекомендуется при целлюлите, ожирении, синдроме усталых ног, отечности любого происхождения, дряблости кожи, отсутствии эластичности и упругости покровов, повышенных физических нагрузках, слабости, утомлении, бессоннице, пониженном иммунитете, послеоперационном периоде, для коррекции фигуры.

Противопоказана прессотерапия при сердечной недостаточности, беременности, тромбофлебите, доброкачественных или злокачественных новообразованиях, инфекционных и воспалительных заболеваниях дермы, артериальной гипертонии, сахарном диабете, патологии печени и почек, а также во время менструации.