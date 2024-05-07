Около половины уральцев проведут отпуск в поездке по России

Среди лидирующих мест — Краснодарский край и Санкт‑Петербург

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, как и где планируют провести отпуск россияне. В результате среди тех, кто планирует пойти в отпуск, около половины собирается провести его в поездках по России.



62% опрошенных соискателей сообщили, что собираются пойти в отпуск в этом году, у 16% таких планов нет, а 1% оформят отпуск, но не пойдут. Еще 21% пока не определились. Кстати, выяснилось, что все опрошенные, уходя в отпуск, так или иначе продолжают работать.

Среди тех, кто пойдет в отпуск в этом году, 45% намерены провести его в путешествии по России, 27% — в заграничной поездке, а 9% будут заниматься бытовыми делами.

Лидирующие места для отдыха по России — это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Алтайский край, Свердловская область и Республика Крым. Для заграничного отдыха респонденты выбирают Таиланд, Турцию, ОАЭ, Испанию, Египет и Беларусь.