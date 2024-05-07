Туристки из Челябинской области не смогли купить путевки в Египет из‑за ошибок в загранпаспортах

Документ поменяли за один день

Две жительницы Магнитогорска обратились в турфирму для покупки путевки в Египет, однако оформить ее не смогли из-за ошибок в загранпаспортах. Об этом Первому областному информагентству рассказала одна из туристок Ольга М.

«Приехали оформлять тур, и бдительная сотрудница агентства сказала, что снизу на наших паспортах неправильно выбита цифра 7. От оформления путевки, естественно, мы отказались и, как только появилась возможность, обратились в территориальный отдел по вопросам миграции, поменяли документы. Заменили быстро, за один день, а вот тур успел подорожать на 40 тысяч рублей на двоих», — рассказала женщина.

Сотрудница магнитогорской турфирмы Татьяна Чернаткина отметила, что чаще всего ошибки в загранпаспорте встречаются у тех, кто оформил их в 2023 году.

«Чаще всего встречаются такие ошибки: неверное указание пола и неправильно пропечатанные цифры 7 и 1 внизу страницы. Цифра семь должна быть изогнута, а у единицы не должно быть черты снизу. Паспорт можно заменить быстро, в течение двух-трех дней. Дата начала действия будет указана новая, а вот окончание срока действия останется таким же, как в ошибочно оформленном документе», — уточнила Татьяна Чернаткина.

С проблемой вылета в аэропорту Кольцово оказалась жительница Челябинска Дамира Халилова. Вместе с мужем и детьми она должна была вылететь в Ташкент, но из-за ошибки в паспорте женщине отказали в услуге и изъяли документ.

«Загранпаспорт был оформлен еще 10 лет назад, я по нему уже летала, все было в порядке. Но ошибка действительно есть — в слове „Таджикская“ пропущена буква „к“. На перелет потратили 105 тысяч рублей на всю семью, и непонятно, как вернуть деньги», — пожаловалась челябинка.

В ГУ МВД по Челябинской области объяснили, что заявителю необходимо самому проверить правильность данных, внесенных в документ.

«При выдаче паспорта гражданин проверяет персональные данные и ставит подпись — она и является подтверждением того, что сведения внесены верно. Для замены паспорта необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Перед вылетом за границу попросите туроператора проверить паспорт на возможные ошибки, а также хватит ли срока действия документа для пребывания в другой стране.