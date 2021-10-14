Между Челябинском и Санкт-Петербургом запустят дополнительные авиарейсы

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В преддверии нового, 2022 года между Челябинском и Санкт-Петербургом авиакомпания «Ижавиа» запустит дополнительные рейсы. Как сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» (оператор аэропорта Пулково), попасть в город на Неве южноуральцы смогут 27, 28 и 29 декабря 2021 года, 3 и 5 января 2022-го.

«Все рейсы выполняются на современном Boeing 737-800 в фирменной ливрее компании. Путь от Челябинска до Санкт-Петербурга и обратно займет 3 часа 10 минут. Вылет из аэропорта Пулково — в 10:50, из Челябинска — в 16:55», — отметили в пресс-службе компании.

По данным оператора аэропорта Пулково, на рейсах применяется широкая сетка тарифов. Пассажиры смогут выбрать варианты перелета с багажом или без. Кроме того, есть возможность заказать горячее питание, место с увеличенным расстоянием для ног, страховку. Стоимость билетов начинается от 4000 рублей в одной сторону.

АО «Ижавиа» как «Ижевское авиапредприятие» создано в 1944 году. Сейчас организацией на 100% владеет правительство Удмуртской Республики. Авиакомпания обеспечивает регулярное авиасообщение Удмуртии с Москвой, Санкт-Петербургом и популярными курортными городами страны. Кроме того, перевозчик организует чартерные перевозки в города РФ.

Добавим, что регулярно из Челябинска в Санкт-Петербург и обратно летают авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Smartavia.