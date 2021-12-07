Red Wings запускает прямые рейсы из Челябинска в Красноярск

Перелеты будут выполняться на самолете Sukhoi Supejet‑100

Авиакомпания Red Wing, базовый перевозчик челябинского аэропорта, запускает новый прямой маршрут. С 14 января 2022 года будут выполняться перелеты между Красноярском и южноуральской столицей.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска им Д. А. Хворостовского, полеты планируются по понедельникам и пятницам. Вылет из Красноярска назначен на 8:35, прилет в Челябинск — на 9:45. Обратно — в 2:15 из столицы Южного Урала, прибытие в город на Енисее — в 7:20. Время в пути составит 3 часа 10 минут. Стоимость перелета туда — обратно начинается от 9630 рублей.

Напомним, что в середине ноября авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов по трем новым маршрутам из Челябинска — в Уфу, Ноябрьск и Салехард. Ранее запускались перелеты в Геленджик, Калининград, Махачкалу, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск, Астрахань, Новый Уренгой и Пермь.