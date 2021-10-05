Из Магнитогорска откроют прямой авиарейс до Ростова‑на‑Дону

Миндортранс Ростовской области прорабатывает новые субсидированные маршруты

В 2022 году в аэропорту Магнитогорска может появиться новый рейс. Миндортранс Ростовской области прорабатывает новые субсидированные полеты в несколько российских городов из Ростова-на-Дону, включая Магнитогорск, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На минувшей неделе представители Миндортранса Ростовской области собрали совещание, в ходе которого обсудили вопросы по расширению маршрутной сети международного аэропорта «Платов». Участники озвучили, что уже в 2022 году возможно расширение сети за счет введения дополнительных направлений, полеты по которым планируется выполнять самолетами компании «Аэрофлот». На данный момент ведется комплексная проработка новых субсидированных полетов по таким направлениям как Архангельск, Ханты-Мансийск, Магнитогорск и другим.

Напомним, с 10 сентября из Магнитогорска выполняется субсидированный рейс в Минеральные Воды. Кроме того, такие рейсы выполняются в Сочи, Новосибирск и Екатеринбург.