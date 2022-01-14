Из Магнитогорска возобновляют рейсы в Минводы и Екатеринбург

Полетная программа рассчитана до конца марта

Авиакомпания «Азимут» с 18 января запускает рейс по маршруту Екатеринбург — Минеральные Воды с посадкой в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Полеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100. Вылет из Екатеринбурга — в 06:55, посадка в Магнитогорске — в 08:20, прибытие в Минеральные Воды — в 09:45 местного времени. Продолжительность полета составит 4 часа 50 минут», — сказано в сообщении воздушной гавани.

Рейсы из Минвод в Екатеринбург через Магнитогорск стартуют на день раньше — с 17 января. Полеты будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет — в 23:05, прибытие в Магнитогорск — в 03:55, в Екатеринбург — в 05:55 (время местное).

Ранее из Магнитогорска в Екатеринбург и Минеральные Воды летала авиакомпания Red Wings. Но регулярные рейсы не выполняются с конца декабря 2021 года.