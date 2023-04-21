Из Челябинска возобновляют полеты в московский аэропорт Внуково

Рейсы будут выполнять четыре дня в неделю

С 15 мая авиакомпания «Азимут» начинает выполнять перелеты между Челябинском и Москвой. В расписание включили по три рейса в неделю. В столице самолеты приземлятся в аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба «Азимута». В продажу уже поступили авиабилеты по минимальным тарифам — от 3980 рублей.

В понедельник и вторник вылет из Москвы назначен на 23:15, а прилет в Челябинск — на 03:45. Во вторник и среду самолеты будут вылетать из Челябинска в 04:40. Прибытие в Москву по расписанию в 05:30. В субботу вылет из Москвы в 00:20, а посадка в Челябинске в 04:50. Обратно — в 06:00 из Челябинска с прибытием в 06:50 в Москве. Время для каждого аэропорта — местное.

Напомним, что с апреля авиакомпания «Азимут» увеличила количество перелетов между Минеральными Водами и Челябинском. Билеты можно приобрести по цене от 4780 рублей.

В конце марта челябинский аэропорт перешел на летнее расписание. До 28 октября перелеты будут выполнять 15 авиакомпаний. Пассажирам в этот период доступны 24 направления — Москва, Санкт-Петербург, юг страны (в Сочи запланировано 28 рейсов в неделю), а также другие регионы России и заграничные курорты.