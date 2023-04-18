Ежедневные полеты из Челябинска в Сочи возобновят в мае

Раньше всех с летним расписанием на южный курорт стартуют «Уральские авиалинии»

В летнем расписании аэропорта имени Игоря Курчатова увеличили частоту рейсов на популярные курортные направления. В Сочи запланировано 28 рейсов в неделю, в Минеральные Воды — четыре рейса. В челябинской воздушной гавани подробно рассказали, какие авиакомпании представили свое расписание. Так, в Сочи можно будет улететь уже в мае в любой день недели.

Пока в апреле компания «Уральские авиалинии» предлагает четыре рейса в неделю, но уже в мае обещает выполнять ежедневные полеты. В распоряжении челябинцев будут также рейсы авиакомпании «Победа» — четыре в неделю в апреле, пять — в мае, далее ежедневно компания «Аэрофлот» стартует с ежедневными полетами в Сочи с 1 июня. Альтернативу им представят авиакомпании «Северный Ветер» (4 рейса в неделю), «Смартавиа» (с 24 апреля 2 рейса в неделю) и «НордСтарс» (с 15 мая 1 рейс в неделю).

В Минеральные Воды авиакомпания «Азимут» запланировала 4 рейса в неделю.

Напомним, летнее расписание в аэропорту Игорь Курчатов будет действовать по 28 октября 2023 года. С мая планируется возобновление рейсов в Калининград.