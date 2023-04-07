Между Челябинском и китайским Циндао могут наладить прямое авиасообщение

Запустить прямой самолет предложил Алексей Текслер во время визита в провинцию Шаньдун

В Челябинской области ведут переговоры с представителями китайских авиалиний о возможности запуска прямого самолета между Челябинском и Циндао — крупнейшим городом провинции Шаньдун. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи губернатора Алексея Текслера с секретарем парткома провинции Линь У. Информацию передает пресс-служба правительства Челябинской области.

На встрече, которая состоялась в городе Цзинань, Алексей Текслер сформулировал идеи по укреплению взаимодействия между двумя регионами. В числе них было предложение наладить прямое авиасообщение между Челябинском и Циндао.

По мнению Алексея Текслера, Челябинская область и провинция Шаньдун могут развивать совместные туристические проекты. Гостям из Китая могут быть интересны национальные парки, горнолыжные курорты и другие туристические объекты региона, а южноуральцам, в свою очередь, — достопримечательности и пляжный отдых в Шаньдуне.

Южноуральская делегация во главе с Алексеем Текслером отправилась в Китай 5 апреля. Во время визита Алексей Текслер посетил предприятие по производству грузовиков Sinotruk Group и обсудил возможность локализации в Челябинской области производства колесной техники.

Подводя итоги визита, глава региона отметил, что у Челябинской области и Китая немало точек пересечения. В их числе — машиностроение, пищевая промышленность и туризм.