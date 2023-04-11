«Азимут» увеличил количество полетов из Минеральных Вод в Челябинск

Рассказываем, как часто будут летать самолеты

Авиакомпания «Азимут» увеличила количество полетов из Минеральных Вод в Челябинск. Как сообщили в пресс-службе компании, самолеты будут отправляться в столицу Южного Урала пять дней в неделю.

«В апреле частота полетов из Минеральных Вод в Челябинск увеличится до пяти дней в неделю: с 10 апреля рейсы будут выполняться также по понедельникам, а с 25 апреля — по вторникам», — уточнили представители «Азимута».

Билеты можно приобрести по цене от 4780 рублей.

Напомним, в конце марта челябинский аэропорт Курчатов перешел на летнее расписание. Тогда в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что авиакомпания «Азимут» запланировала четыре рейса в неделю в Минеральные Воды.

В зимний период из челябинского аэропорта самолеты в Минеральные Воды отправлялись трижды в неделю. Летали пассажиры также на воздушных судах компании «Азимут».