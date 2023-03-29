Челябинский аэропорт перешел на летнее расписание

Самолеты будут чаще летать из из столицы Южного Урала в Турцию и на российские курорты

С 26 марта по 28 октября этого года в аэропорту имени Курчатова будет действовать весенне-летнее расписание полетов. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, заниматься перелетами в этот период будут 15 авиакомпаний, а пассажирам станут доступны 24 направления. Речь идет о рейсах в Москву и Санкт-Петербург, полетах на юг страны, а также о межрегиональных перевозках и международных направлениях.

Для челябинцев в рамках обновленной программы полетов организуют десять ежедневных рейсов до Москвы, которые будут выполнять «Аэрофлот», «Победа» и «Сибирь». Лоукостер летает два раза в день, а «Аэрофлот» — три раза: в апреле — мае и шесть раз летом. Самолеты этих компаний доставят южноуральцев в Шереметьево, также доступен аэропорт Домодедово для пассажиров «Сибири» (два рейса в день). Вылеты организуют утром, днем и вечером.

Рейсы в Санкт-Петербург из Челябинска представлены той же «Победой» и компаниями «Смартавиа» и «Россия». В расписании значатся три утренних рейса: в 05:10, 06:15 и 08:00. С 1 мая добавятся четыре рейса, которые станут выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 1 июня появится ежедневный рейс с вылетом в 14:30.

Самолеты до южных российских курортов грядущим летом будут летать довольно часто: 28 рейсов в неделю — в Сочи и 4 рейса — в Минеральные Воды. Перевозки организуют сразу шесть авиакомпаний с разной периодичностью. Что касается полетов между российскими регионами, то перевозки продолжаются. Южноуральцам будут доступны рейсы в Норильск, Казань, Новый Уренгой, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород и Махачкалу. В этом же списке значатся Новосибирск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут и Уфа. С мая возобновят рейсы до Калининграда.

«На международных воздушных линиях ожидается рост авиаперевозок за счет увеличения полетных программ в Анталью турецких перевозчиков. Российские авиакомпании также планируют рейсы в Турцию. Авиакомпания „Ред Вингс“ продолжит полеты два раза в неделю в Стамбул и вводит два рейса в неделю в Анталью, у авиакомпании „Победа“ в планах два рейса в неделю в Анталью», — сообщили в аэропорту.

В направлении стран СНГ из Челябинска можно будет улететь в Таджикистан, Кыргызстан, Армению и Казахстан.