Red Wings увеличит количество рейсов между Челябинском и Казанью

Перелеты организуют три раза в неделю вместо прежних двух

Авиакомпания Red Wings с 1 июня увеличит количество рейсов между Челябинском и Казанью до трех раз в неделю. К уже действующим перелетам по понедельникам и пятницам добавляется отправление по четвергам. Об этом сообщает пресс-служба челябинского аэропорта.

В понедельник вылет из Челябинска назначен на 09:05. Прибытие в Казань — в 08:45. В четверг отправление будет в 05:05, а прибытие — в 04:40. В пятницу вылет запланирован на 14:10. Прилет в Казань — в 13:50.

Из столицы Татарстана рейсы в Челябинск будут по вторникам, четвергам и субботам. Время одинаковое — 06:15. На Южный Урал прибытие в 09:50.

Билеты в зависимости от дня вылета стоят от 4489 рублей, 5189 рублей, 5889 рублей и 6889 рублей — это только с ручной кладью, без учета багажа. Время в пути и туда, и обратно составит 1 час 35 минут. На маршруте работает самолет Sukhoi Superjet 100. Судя по сайту авиакомпании, рейсы три раза в неделю будут действовать до середины сентября.

Казань — город с богатейшей историей, удивительной архитектурой и вкусной национальной кухней. В столице Татарстана можно увидеть красивые мечети, погулять по историческим кварталам и узнать старинные легенды. ИА «Первое областное» публиковало материал о том, какие достопримечательности обязательно стоит посетить в Казани.