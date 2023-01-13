Госэкспертиза одобрила строительство ФОКа по тхэквондо на северо-западе Челябинска

Спортивный объект возведут в 2023 году

Государственная экспертиза одобрила строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по тхэквондо на территории сквера по улице Молодогвардейцев. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений. Теперь подрядчик может приступить к реализации проекта. Планируется, что спортивный объект возведут уже осенью этого года.

Строить ФОК по тхэквондо будет ПСК «Свод». Компания получит за работу 112 млн рублей. Возведение спортивного комплекса предполагается до 15 октября 2023 года.

Согласно техзаданию, общая площадь ФОКа по тхэквондо составит 2,2 тыс. квадратных метров. Здание будет разноэтажным — высотой до трех этажей. Там оборудуют спортивные и тренажерные залы, конференц-зал, гардероб, раздевалки, душевые и туалеты, кабинеты администрации и врача, буфет. На территории организуют пешеходные дорожки и два въезда. За смену ФОК сможет принимать до 47 спортсменов, а ежедневно — до 330.

О строительстве специализированного ФОКа на северо-западе Челябинска объявили летом 2021 года. В новое здание переедет открывшаяся в 2004 году школа по тхэквондо «Корё». Пока что спортсмены тренируются в разных местах, например, во дворце спорта «Динамо» или в комплексе «Сигнал».

Осенью строители приступили к земляным работам на площадке — начали рыть котлован и сносить деревья. Когда стройка завершится, подрядчик проведет благоустройство, выполнит компенсационную высадку лиственных деревьев и кустарников.