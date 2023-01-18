Челябинское УФАС заблокировало аукцион на строительство ФОКа в Троицке

Спортивный комплекс планируют построить к декабрю 2024 года

Управление по капитальному строительству администрации Троицка подвело итоги аукциона на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Победителем конкурса как единственный участник стала компания «Уралстройком» (Троицк). Однако контракт с ней не могут подписать, потому что Челябинское УФАС приостановило заключение договора. Причина — жалоба предпринимательницы из Курганской области на несоответствие конкурсной документации требованиям закона, следует из информации на портале госзакупок.

«Заказчиком установлены требования к содержанию, составу заявки на основании утратившей силу редакции закона о контрактной системе. Условие о том, что подрядчик должен выставить счет-фактуру заказчику, является необоснованным, так как организации и индивидуальные предприниматели, которые не являются налогоплательщиками НДС, не предоставляют счет-фактуру. Документация заказчика содержит противоречия, что может вводить участников закупки в заблуждение, а также является недостоверной», — указывает в жалобе ИП Надежда Блинова.

Надежда Блинова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в октябре 2022 года, сказано в базе «СБИС». Направление работы — строительство жилых и нежилых зданий. Юридический адрес — село Чесноки Кетовского округа Курганской области.

Жалобу рассмотрят 23 января. После заседания УФАС станет понятно — разрешат администрации Троицка подписать контракт на строительство ФОКа или же властям города придется пересмотреть результаты аукциона. Подавшая жалобу Блинова просит УФАС только провести внеплановую проверку размещения закупки и выдать заказчику предписание об устранении нарушений закона, а не отменить или организовать аукцион повторно. Начальная цена конкурса составляла 198,6 млн рублей. С компанией «Уралстройком» планируют подписать контракт на эту сумму.





Новый ФОК построят за спортивной школой «Юниор» во втором микрорайоне; фото администрации Троицка

В техзадании к аукциону сказано, что трехэтажный ФОК нужно построить рядом со спортивной школой «Юниор» (2-й микрорайон, 13). Проект разработала челябинская компания «СВС-Проект». В новом здании будут универсальный спортивный зал (для мини-футбола, волейбола и баскетбола), зал групповых программ, раздевалки с душевыми, административные помещения, буфет, туалеты. Рядом обустроят парковку. Учтут потребности маломобильных горожан. Трибуны в спортзале смогут вместить до 500 зрителей. Групповые программы одновременно будут посещать до 30 жителей Троицка. Спортивный комплекс следует построить в два этапа до 30 ноября 2024 года.

Новый ФОК позволит развивать в Троицке волейбол, баскетбол, художественную гимнастику, отмечали в администрации города. Соседство со спортшколой «Юниор» позволит проводить соревнования различных уровней на одной территории.





Внешний вид ФОКа из проектной документации к аукциону

ООО «Уралстройком» («УСК») зарегистрировано в феврале 2008 года в Троицке Челябинской области, следует из базы «СБИС». Владелец и директор — Саркис Григорян. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. «Уралстройком» участвовал в 201 аукционе. Общая сумма заключенных контрактов составляет 1,5 млрд рублей. В 2021 году чистая прибыль компании составила 4,5 млн рублей.