Юным челябинским спортсменам дал мастер‑класс обладатель 7‑го дана по тхэквондо

В течение двух дней атлеты СШОР «Конас» занимались под руководством Давида Натрошвили

В Челябинске состоялся двухдневный семинар и мастер-класс под руководством обладателя 7-го дана по тхэквондо GTF (Global Taekwondo Federation) Давида Натрошвили. Приглашенный специалист из Свердловской области объяснил ребятам тонкости судейства и тенденции развития современного тхэквондо, сообщил корреспонденту Первого областного информагентства тренер СШОР «Конас» Альберт Хасанов.

«Давид Георгиевич ставил перед собой задачу объяснить спортсменам, какие ошибки они могут допустить на соревнованиях в дисциплине „хьенг“, рассказывая тонкости судейства в этой категории тхэквондо. Мы очень рады, что такой специалист нашел время на то, чтобы провести мастер-класс для челябинских ребят. Специалистов такого калибра в России не так много», — говорит тренер СШОР «Конас» Альберт Хасанов.

Отметим, что сроки проведения обучающего семинара были выбраны не случайно. В эти дни сборная Челябинской области готовится к Кубку России по тхэквондо ГТФ, который пройдет в Самаре с 2 по 8 мая. По окончании мастер-класса несколько спортсменов СШОР «Конас» были аттестованы на черные пояса 1-го и 2-го дана.