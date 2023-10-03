В Челябинске «Синара» стала на треть популярнее старых троллейбусов

Новые машины перевезли за месяц 220 тысяч пассажиров

Новые троллейбусы «Синара», запущенные в Челябинске по маршруту № 19, перевезли за сентябрь 220 тысяч пассажиров. Это сравнимо с пятой частю населения всего города. В пресс-службе перевозчика «Синара — ГТР Челябинск» поделились результатами первого месяца работы новой техники.

Количество пассажиров на маршруте выросло более чем на 30 процентов в сравнении с сентябрем прошлого года, когда использовались старые модели троллейбусов.

«Если раньше в среднем троллейбусом 19-го маршрута пользовались 5,6 тысячи человек в день, то сейчас порядка 7,5 тысячи», — рассказали в «Синара — ГТР Челябинск».

Каждый троллейбус из новой партии проехал за сентябрь более шести тысяч километров. Для сравнения: это чуть меньше, чем путь от Челябинска до Калининграда и обратно.

При этом технику продолжают модернизировать. К примеру, в троллейбусах установили аппараты для приема наличных и выдачи билетов. Перевозчик также отметил, что обучает и стажирует новых водителей.