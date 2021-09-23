Челябинск готовится к проведению Форума глав регионов стран ШОС

В южноуральской столице мероприятие состоится во второй раз

29 сентября в Челябинске пройдет второй Форум глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Запланированы пленарное заседание, панельные сессии на темы туризма, логистики и сельского хозяйства, а также бизнес-форум.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, в очно-заочном формате участие в крупном международном мероприятии примут представители Узбекистана (Навоийская область), Казахстана (Северо-Казахстанская, Туркестанская, Акмолинская области), Таджикистана (Согдийская область), Киргизии (Иссык-Кульская область) и Индии (список регионов уточняется).

В режиме видеоконференции присоединятся делегации Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район, город Чунцин, провинция Шаньдун) и Пакистана (провинции Хайбер-Пахтунхва, Синд, Белуджистан, Пенджаб). От Российской Федерации ожидаются представители Астраханской, Самарской, Тульской и Омской областей.

«В Российской Федерации это одно из крупнейших мероприятий такого уровня, которое состоится в новом очно-заочном формате. Челябинская область активно готовится к его проведению, потому что межрегиональное сотрудничество очень важно для расширения экономического взаимодействия между нашими странами и регионами», — прокомментировал заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев.

Отметим, что на 20-м саммите ШОС в Душанбе приняли декларацию по сотрудничеству между регионами стран-участниц объединения. Документом также предусмотрено развитие взаимодействия в рамках Форума глав регионов государств-членов организации. Создание форума инициировано Челябинской областью. Его цели — придать межрегиональному сотрудничеству системный и предметно-ориентированный характер, сформировать условия для прямого общения, обмена опытом и лучшими практиками территориального развития, обсуждения возможностей эффективного использования преимуществ от развития сотрудничества на пространстве ШОС.

Первый Форум глав регионов стран ШОС проходил в октябре 2020 года в Челябинске в онлайн-формате. В мероприятии под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера приняли участие главы регионов Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители ведомств экономических блоков этих стран.